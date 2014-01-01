الصحة الإسرائيلية: 1668 إصابة جديدة بكورونا والحالات الخطيرة ترتفع لـ179

القدس المحتلة / سما /

سجلت 1668 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في اسرائيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الخطيرة 179 إصابة و54 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء.

ووفقا لمعطيات الوزارة، تبلغ حصيلة الإصابات النشطة 21118 إصابة، غالبيتها العظمى وصفت بالطفيفة وتحظى بالرعاية الطبية من خلال الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي

وسجلت 41040 إصابة منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس الماضين بينما بلغت حصيلة الوفيات 365 دون أن تسجل وفيات جديدة بالساعة الأخيرة.

وتشير بيانات الوزارة إلى أنه منذ مطلع شهر تموز/يوليو الجاري وإلى الآن، سجلت في البلاد 15525 إصابة بكورونا، وهي تشبه الحصيلة التي سجلت بشهري آذار ونيسان وبلغت 15892 إصابة، ما يعني أن الفيروس يضاعف نفسه كل 12 يوما.

وتخطت، أمس الإثنين، الإصابات النشطة في البلاد حاجز الـ20 ألفا، لتجتاز بذلك حصيلة ممن تشافوا من الفيروس ويبلغ عددهم 19558.

ويأتي الارتفاع المتواصل في معدل الإصابات، فيما تتواصل المشاورات بشأن الإجراءات التي يجب اتباعها للحد من انتشار الفيروس، خصوصا مع تعليق العديد من التسهيلات وفرض إجراءات مشددة للحد من التجمهر ودعوات بعض الوزراء للعودة للإغلاق الشامل لمنع تفشي الفيروس.