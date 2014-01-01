أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 وفيات و404 إصابات بـفيروس "كورونا" في فلسطين.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* "الحياة الجديدة":
- 3 وفيات و404 اصابات بـ"كورونا" في الضفة
- رسالة جوابية خطية من الأسد الى الرئيس عباس
- مجلس الوزراء يصادق على تخصيص 100 إحداث مالي تعاقدي بشكل استثنائي لتعيين كادر طبي في وزارة الصحة
- العاهل الأردني: أي اجراء اسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض من الضفة الغربية أمر مرفوض
- الاحتلال يواصل التصعيد.. عمليات هدم وتجريف وإخطارات واعتقالات بالضفة
- الأسير أبو وعر يخضع لعملية جراحية ومحمد أبو الرب يضرب عن الطعام إسنادا له
- "الصحة العالمية" تحذر من تفاقم أزمة "كورونا"
- وقفة لنقابات عمال فلسطين في بيروت ضد قرار "الضم"
* "الأيام":
- السماح بفتح المنشآت والمحال التجارية الصغيرة واستمرار إغلاق المقاهي ومنع الأعراس و"العزاء"
- الحكومة تتخذ عدة قرارات بينها تعزيز الجهود التنموية في المحافظات الجنوبية
- إدارة "النقب" تعزل عددا من الأسرى عقب إصابة ضابط استخبارات بـ "كورونا"
- حصيلة "كورونا" اليومية تواصل الارتفاع ووفاة 4 مواطنين وتسجيل 404 إصابات جديدة
- قوات القمع تقتحم سجن "عوفر" وترش الأسرى بالغاز
- الاحتلال يمهد لـ"الضم" بمشروع قانون لفرض "السيادة على المستوطنات
- ارجاء جديد لجلسة النطق بالحكم في جريمة حرق وقتل عائلة دوابشة
- مستوطنون يسيجون ألفي دونم من أراضي الأغوار وجيش الاحتلال يواصل الهدم والتجريف والمصادرة
- شرطة الاحتلال تتراجع: لا توثيق مرئي لعملية قتل الشهيد إياد الحلاق
- العاهل الأردني يؤكد: أي إجراء اسرائيلي لضم أراض في الضفة "أمر مرفوض"
- رفض فلسطيني وتحذير من المس بـ"الأقصى" بعد قرار إسرائيلي بإغلاق مصلى باب الرحمة
- اسرائيل: 3 وفيات و1578 إصابة جديدة بـ"كورونا"
- "الصحة العالمية" تحذر: دول كثيرة "تسلك الاتجاه الخاطئ" في أزمة "كورونا"
- "كورونا" في العالم: الوفيات ترتفع إلى نحو 574 ألفا والإصابات إلى 13 مليونا و 179 ألفا
- وزير اسرائيلي يدعو لفرض إغلاق لمدة 10 إلى 20 يوما
* "القدس":
- الرئيس يتلقى رسالة جوابية خطية من نظيره السوري
- 4 وفيات و404 إصابات جديدة بكورونا
- إخطارات بمصادرة أراض وهدم مبان ومنشآت وقطع أشجار واعتقالات في أنحاء الضفة
- المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى
- منظمة الصحة قلقة.. وأميركا اللاتينية ثاني أكثر منطقة تضررا بالفيروس
- مشروع قانون في الكنيست لفرض "سيادة" اسرائيل على المستعمرات بالضفة
- 3 وفيات و1578 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اسرائيل