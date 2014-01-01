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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية


رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 وفيات و404 إصابات بـفيروس "كورونا" في فلسطين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- 3 وفيات و404 اصابات بـ"كورونا" في الضفة

- رسالة جوابية  خطية من الأسد الى الرئيس عباس

- مجلس الوزراء يصادق على تخصيص 100 إحداث مالي تعاقدي بشكل استثنائي لتعيين كادر طبي في وزارة الصحة

- العاهل الأردني: أي اجراء اسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض من الضفة الغربية أمر مرفوض

- الاحتلال يواصل التصعيد.. عمليات هدم وتجريف وإخطارات واعتقالات بالضفة

- الأسير أبو وعر يخضع لعملية جراحية ومحمد أبو الرب يضرب عن الطعام إسنادا له

- "الصحة العالمية" تحذر من تفاقم أزمة "كورونا"

- وقفة لنقابات عمال فلسطين في بيروت ضد قرار "الضم"

* "الأيام":

- السماح بفتح المنشآت والمحال التجارية الصغيرة واستمرار إغلاق المقاهي ومنع الأعراس و"العزاء"

- الحكومة تتخذ عدة قرارات بينها تعزيز الجهود التنموية في المحافظات الجنوبية

- إدارة "النقب" تعزل عددا من الأسرى عقب إصابة ضابط استخبارات بـ "كورونا"

- حصيلة "كورونا" اليومية تواصل الارتفاع ووفاة 4 مواطنين وتسجيل 404 إصابات جديدة

- قوات القمع تقتحم سجن "عوفر" وترش الأسرى بالغاز

- الاحتلال يمهد لـ"الضم" بمشروع قانون لفرض "السيادة على المستوطنات

- ارجاء جديد لجلسة النطق بالحكم في جريمة حرق وقتل عائلة دوابشة

- مستوطنون يسيجون ألفي دونم  من أراضي الأغوار وجيش الاحتلال يواصل الهدم والتجريف والمصادرة

- شرطة الاحتلال تتراجع: لا توثيق مرئي لعملية قتل الشهيد إياد الحلاق

- العاهل الأردني يؤكد: أي إجراء اسرائيلي لضم أراض في الضفة "أمر مرفوض"

- رفض فلسطيني وتحذير من المس بـ"الأقصى" بعد قرار إسرائيلي بإغلاق مصلى باب الرحمة

- اسرائيل: 3 وفيات و1578 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- "الصحة العالمية" تحذر: دول كثيرة "تسلك الاتجاه الخاطئ" في أزمة "كورونا"

- "كورونا" في العالم: الوفيات ترتفع إلى نحو 574 ألفا والإصابات إلى 13 مليونا و 179 ألفا

- وزير اسرائيلي يدعو لفرض إغلاق لمدة 10 إلى 20 يوما

* "القدس":

- الرئيس يتلقى رسالة جوابية خطية من نظيره السوري

- 4 وفيات و404 إصابات جديدة بكورونا

- إخطارات بمصادرة أراض وهدم مبان ومنشآت وقطع أشجار واعتقالات في أنحاء الضفة

- المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

- منظمة الصحة قلقة.. وأميركا اللاتينية ثاني أكثر منطقة تضررا بالفيروس

- مشروع قانون في الكنيست لفرض "سيادة" اسرائيل على المستعمرات بالضفة

- 3 وفيات و1578 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اسرائيل

#الصحف الفلسطينية

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