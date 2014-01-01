وزارة الصحة إلاسرائيلية تحذر : الفيروس ينتشر في السجون ومراكز الاعتقال

القدس المحتلة / سما /

حذرت وزارة الصحة إلاسرائيلية من تفشي المرض بشكل أكبر في السجون ومراكز الاعتقال وبين الاسرى والمعتقلين

وطالبت مصلحة السجون بتشديد الإجراءات الصحية في السجون.

وكتب نائب مدير عام وزارة الصحة ، إيتامار غروتو للمدير العام لوزارة الأمن الداخلي ، موشيه شيكو ، أنه ينبغي تشديد الإجراءات في السجون وأنه وافق على زيادة إجراءات التفتيش الوقائي داخل السجون.

وتأتي رسالة غروتو ، على خلفية تسجيل إصابات في صفوف السجانين والاسرى.حيث تم تسجيل إصابة اسير فلسطيني في سجن جلبوع قبل يومين كذلك تسجيل أربعة إصابات لسجناء في سجن ابو كبير وستة حراس في سجن المسكوبية .

​​وتنص الرسالة ، التي تم توزيعها أيضًا على مصلحة السجون على ضرورة فصل المعتقلين الجدد عن القدماء، وتوفير تدابير الحماية والنظافة الصحية لجميع المعتقلين بما في ذلك زيارات المحامين والمسافة الاجتماعية وإجراءات النظافة في قاعات المحكمة.