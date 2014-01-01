أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

غزة / سما /

شهدت أسعار الدجاج واللحوم استقرارها في أسواق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، حيث جاءت أسعار اللحوم والدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.



أسعار اللحوم:

1ك = 36 شيكل

بتلو: 1ك = 40 شيكل

ضاني: 40 – 45 شيكل

فوارغ: 10 – 15 شيكل

منظف وصافي: 25 شيكل



أسعار الدواجن:

طبق البيض: 10 – 11 شيكل



أسعار الدجاج:

1ك = 8 شيكل

صدر: 18 شيكل

فخذ: 10 شيكل

دبوس: 12 شيكل

شيش: 18 شيكل

جناح: 8 شيكل

كبدة: 15 شيكل



أسعار الحبش:

1ك = 9 شيكل

صدر: 1ك = 15 شيكل

فخد أنثى: 11 شيكل

فخد ذكر: 10 شيكل

جناح: 7 شيكل



أسعار الأسماك الطازجة:

سردين بزرة: 3 شيكل

و4 ك = 10 شيكل

سردين وسط: 7 شيكل

سردين وسكمبلة مشكل: 10 شيكل

دنيس: 33 – 35 شيكل

فريدي: 20 – 25 شيكل

فريدي بلدي: 40 – 55 شيكل

لوكس صخري صغير: 30 شيكل

طرخونة كبير: 35 شيكل

سكمبلة وسط: 8 شيكل

سويسي: 25 شيكل

مليطة: 28 شيكل

صرّوص: 15 شيكل