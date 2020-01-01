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محدث : وفاة مواطنين من الخليل بـ"كورونا"

الثلاثاء 14 يوليو 2020 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محدث : وفاة مواطنين من الخليل بـ"كورونا"


رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة، الليلة، وفاة مواطن (90 عاما) من الخليل، متأثرا بإصابته بـ"كورونا"، كما اعلنت مصادر طبية عن وفاة المواطن محمد علي امواس مناصرة 70 عاما من بلدة بني نعيم شرق الخليل بعد اصابته بفيروس كورونا. ما يرفع حصيلة الوفيات منذ صباح اليوم جراء الفيروس إلى ٤.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن وفاة مواطن (51 عاما) من الخليل، ومواطنة (60 عاما) من بيت أولا بمحافظة الخليل، متأثرين بإصابتها بفيروس "كورونا".

يشار إلى أن فلسطين سجلت اليوم، وفق معطيات وزارة الصحة، 404 إصابات بالفيروس.

#فيروس كورونا #الخليل

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