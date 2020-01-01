تسجيل اصابة كورونا لفتاة في بلدة الزبابدة

رام الله / سما /

أعلنت لجنة الطوارىء في بلدة الزبابدة، فجر اليوم، عن إصابة فتاة بفيروس كورونا من البلدة الواقعة جنوب مدينة جنين ، وتخضع حالياً للحجر الصحي .

وأفادت مصادر محلية ، أن المصابة تعمل في مستشفى المقاصد في القدس ، لكن لجنة الطوارىء في بلدة الزبابدة ، دعت الاهالي جميعا للحد من الحركة حفاظا على حياتهم وحياة عائلاتهم حتى ظهور نتائج الفحوصات التي أخذت من المخالطين لتلك الحالة، ودعت المواطنين المخالطين لهذة الحالة إلى ابلاغ لجنة الطوارىء بذلك حتى يتسنى حصر دائرة المخالطين وإجراء اللازم لهم.

وباشر فريق الطب الوقائي، برسم خريطة المخالطين للمصابة واجراء الفحوصات لهم ، بينما شددت لجنة الطوارىء على كافة أبناء البلدة استخدام وسائل الوقاية من الكمامات والقفازات خلال التحرك حفاظا على حياتهم وحياة عائلاتهم.