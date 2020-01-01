  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تسجيل اصابة كورونا لفتاة في بلدة الزبابدة

الثلاثاء 14 يوليو 2020 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل اصابة كورونا لفتاة في بلدة الزبابدة


رام الله / سما /

 أعلنت لجنة الطوارىء في بلدة الزبابدة، فجر اليوم، عن إصابة فتاة بفيروس كورونا من البلدة الواقعة جنوب مدينة جنين ، وتخضع حالياً للحجر الصحي .

وأفادت مصادر محلية ، أن المصابة تعمل في مستشفى المقاصد في القدس ، لكن لجنة الطوارىء في بلدة الزبابدة ، دعت الاهالي جميعا للحد من الحركة حفاظا على حياتهم وحياة عائلاتهم حتى ظهور نتائج الفحوصات التي أخذت من المخالطين لتلك الحالة، ودعت المواطنين المخالطين لهذة الحالة إلى ابلاغ لجنة الطوارىء بذلك حتى يتسنى حصر دائرة المخالطين وإجراء اللازم لهم.

وباشر فريق الطب الوقائي، برسم خريطة المخالطين للمصابة واجراء الفحوصات لهم ، بينما شددت لجنة الطوارىء على كافة أبناء البلدة استخدام وسائل الوقاية من الكمامات والقفازات خلال التحرك حفاظا على حياتهم وحياة عائلاتهم.

الأكثر قراءة اليوم

شادي الصوفي قاتل الشهيد "القيق" يعلق على عملية اغتياله ...

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: اعدام "الصوفي" في الانتفاضة الاولى تم بقرار وطني

كشف تفاصيل جديدة عن قمة كامب ديفيد بين عرفات وباراك

حماس : اغتيال الشهيد "القيق" تم على يد فئة ضالة تسعى لاثارة الفتن والنعرات

وزير الاستخبارات الإسرائيليّ:يجب تصفية جميع قادة حماس وهدم المباني على رؤوسهم

تجنبا للفتنة ..عائلة "القيق" تطالب بسرعة القبض على من نفذ اغتيال ابنها

منفذ مجزرة مسجد نيوزيلندا يفاجئ المحكمة بطلب مقلق

الأخبار الرئيسية

محدث : وفاة مواطنين من الخليل بـ"كورونا"

الرئيس

رسالة جوابية خطية من بشار الاسد إلى الرئيس محمود عباس...

قرارات مجلس الوزراء.. إقرار حزمة من السياسات لضبط وتعزيز الجهود التنموية في قطاع غزة

6

نجل شارون لحكومة اسرائيل: هل تهدمين كوخاً يهودياً وتسمحين للفلسطينيين بـسلب أرضنا في الضفة؟

الحكومة الفلسطينية تتخذ قرارات جديدة بشأن الاغلاق...