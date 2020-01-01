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"إعلام الأسرى": نقل أسير للعزل بعد مخالطته لسجّان مصاب بـ"كورونا"

الإثنين 13 يوليو 2020 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إعلام الأسرى": نقل أسير للعزل بعد مخالطته لسجّان مصاب بـ"كورونا"


رام الله / سما /

أكد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الإثنين، نقل أسير ينتمي للجبهة الشعبية، من سجن (النقب) إلى قسم العزل في سجن (رامون) بعد أن خالطه سجان مصاب بفيروس كورونا.

وقال "إعلام الأسرى" في بيان مقتضب، نشره عبر موقعه الالكتروني: إن المعلومات المتوفرة حتى اللحظة هي أن أسير ينتمي للجبهة الشعبية، معتقل في سجن (النقب) "قسم 23" تم نقله في عربة البوسطة يوم الأربعاء الماضي للفحص الطبي الخارجي في مستشفى سوروكا وتمت إعادته الى سجن النقب.

وتابع: صباح اليوم تبين أن أحد السجانين الذين أشرفوا على نقل الأسير،  مصاب بفيروس (كورونا)، وبعدها مباشرة تم نقل الأسير الى قسم العزل في سجن (رامون) "قسم خاص تم انشاؤه لحالات الاصابة بفيروس (كورونا)" وأجريت له فحوصات وحتى اللحظة لم تصدر نتائج الفحص. 

وأكد "إعلام الأسرى" أن هناك تخوفاً حقيقياً لدى الأسرى من أن يكون فيروس (كورونا) قد تسرب إلى سجن (النقب) بعد اختلاط  الأسير بالسجّان المصاب.

#اعلام الاسرى #سجون الاحتلال #كورونا #عزل اسير

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