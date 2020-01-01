تعرف على زورق "سيجال" الإسرائيلي المزود بطائرة

القدس المحتلة / سما /

أعلنت شركة "إلبيت" الإسرائيلية للصناعات العسكرية في 8 يوليو الجاري عن إضافة طائرة بدون طيار على متن زورقها غير المأهول من طراز "سيجال".



وحسب موقع "ديفنس نيوز" العبري، فإن الزورق بات يحمل على متنه طائرة "سكاي لارك سي"، والتي تُعد طرازًا بحريًا من طائرة "سكاي لارك ميني"، ويعمل زورق "سيجال" على تنفيذ العديد من المهام، منها مهام الدوريّة، ومكافحة الغواصات، والألغام.



ووفق شركة "إلبيت" فإن هذا الخليط من الأنظمة غير المأهولة يحسن قدرات الجمع الاستخباري والوعي الظرفي لدى قوات البحريّة، إذ تتميز طائرة "سكاي لارك سي" بقدرتها على الإقلاع بوزن 15 كيلوجرام، وتوفير رؤية بصريّة لوحدات التحكّم المتمركزة على الأرض.



ويمكن القول إن إضافة طائرة بدون طيار إلى زورق "سيجال" تساهم في زيادة مدى الرؤية لدى مشغل الزورق.



وتأتي عمليّة إضافة الطائرة بدون الطيار إلى الزورق غير المأهول ضمن توجه عام في "إسرائيل" لدمج الطائرات بدون طيار في أنظمة أخرى، فقد دمجت شركة "إلبت" حوامات "ماجني" (MAGNI) المصغّرة مع عدد من المركبات، كما أنها تبيع أعدادًا كبيرة من الطائرات غير المأهولة الصغيرة والمتوسطة لدول أخرى تسعى لدمج هذه الطائرات مع قواتها البريّة.

وكانت الشركة قد كشفت عن طائرة "سكاي لارك سي" لأول مرّة في عام 2016، وهي طائرة مزوّدة بمحرك كهربائي، وتتميز بإشارة صوتيّة ومرئيّة منخفضة، مما يجعلها ملائمة للمهام السريّة، والعمليّات البحريّة الخاصة، مثل مكافحة القرصنة.