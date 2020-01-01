الشرطة تفض 13 احتفالاً بالثانوية العامة في نابلس

نابلس / سما /

أفاد جهاز الشرطة، بأنه فض خلال الساعات الأخيرة من اليوم الإثنين، عدة احتفالات نُظِّمت لطلبة ناجحين بامتحان الثانوية العامة في محافظة نابلس، فيما أغلقت محالٍ تجارية، وضبطت ألعاباً نارية ومفرقعات، وألقت القبض على تاجرين يقومان بترويجها في المحافظة، كما أُلقي القبض على ثلاثة أشخاص كانوا يقومون بأعمال " تفحيط" بمركباتهم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في بيان لها، أن الشرطة والأجهزة الأمنية والمؤسسات الشريكة، نفذت سلسلة من الإجراءات بحق المخالفين للقانون، وألقت القبض على شخصين بحوزتهما كمية من الألعاب النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، فيما قامت الشرطة بإحضار 3 أشخاص يقومون بأعمال التفحيط بالمركبات.

كما فضت الشرطة 13 حفل ثانوية عامة أقيمت في أماكن مختلفة في المحافظة. كما أُغلق 13 محلاً تجارياً غير مسموح لها بالعمل، إلى جانب صالون حلاقة و"كوفي شوب"، كما تم تحرير 3 مخالفات لمحلات تجارية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة.

وبينت أن هذا النشاط يصب في جهود الأجهزة الأمنية والمؤسسات الشريكة في رفع درجة الوعي والثقافة الصحية لدى المواطنين في سبيل محاصرة انتشار فيروس كورونا، وحث المواطنين على حماية أنفسهم باتخاذ وسائل الوقاية المعلن عنها في برتوكولات وزارة الصحة بخصوص انتشار فيروس كورونا.

وأشار مدير شرطة المحافظة العقيد سائد زهران، للدور المهم الذي تقوم به الشرطة والأجهزة الأمنية التوعوي والميداني في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، مثمناً الدور التكاملي بينها وبين المؤسسات الشريكة في أهمية التوعية ونتائجها الإيجابية في محاصرة المرض.