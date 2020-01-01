  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إدارة "النقب" تعزل عدداً من الأسرى عقب إصابة ضابط استخبارات بكورونا

الإثنين 13 يوليو 2020 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة "النقب" تعزل عدداً من الأسرى عقب إصابة ضابط استخبارات بكورونا


رام الله / سما /

أفادت  مصادر من الحركة الأسيرة في سجن النقب الصحراوي، أن إدارة سجن النقب الصحراوي، عزلت اليوم الاثنين، عدداً من الأسرى في قسم رقم (1)، لإجراء فحوصات لهم بعد اكتشاف إصابة ضابط استخبارات في السجن بفيروس كورونا.

وأوضحت الحركة الأسيرة، أن الإدارة أعلنت حالة الاستنفار، ونقلت الأسرى المخالطين لأسيرٍ خالط السجان المصاب خلال نقله في "البوسطة "، مشيراً إلى أجواء من التوتر والغضب تسود أوساط الأسرى بانتظار إعلان نتائج الفحوصات.

وطالبت الحركة الأسيرة إدارة السجون بوقف عمليات التنقل في البوسطة التي أصبحت العامل الخطير لنقل وتفشي فيروس كورونا، كما حدث مع الأسير المريض كمال أبو وعر. وفق صحيفة القدس المحلية.

وفي السياق، أفادت مؤسسة "مهجة القدس ، أن الاحتلال أغلق سجن النقب بعد إصابة سجان بفيروس كورونا، ومخالطة أحد الأسرى للسجان المصاب بالفيروس.

وحمل مركز فلسطين لدراسات الأسرى ومركز الإعلام الفلسطيني، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى كونه لا يتخذ التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية لحمايتهم من فيروس كورونا.

وحول ما جرى في سجن النقب اليوم، أوضحت بيانات صدرت عن المؤسسات المذكورة، أن إدارة السجن أبلغت الأسرى أن أحد السجانين الذين رافقوا الأسير خلال النقل للمستشفى لإجراء فحوصات طبية في (مستشفى سوروكا) في عربة البوسطة يوم الأربعاء الماضي مصاب بفيروس كورونا.

وذكرت أنه تم نقل الأسير إلى قسم العزل في سجن رامون وسحبت منه عينات للفحص، وحتى اللحظة لم تصدر نتائج الفحص.

وعبرت المؤسسات، عن قلق حقيقي من إمكانيه أن يكون الفيروس قد نقل لهذا الأسير، الذى اختلط بعدد من الأسرى منذ نهاية الأسبوع الماضي.

#سجن النقب #فيروس كورونا #عزل اسرى

الأكثر قراءة اليوم

شادي الصوفي قاتل الشهيد "القيق" يعلق على عملية اغتياله ...

داخلية غزة تنشر صور قتلة الشهيد "القيق" برفح وتحذر من التستر عليهم

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: اعدام "الصوفي" في الانتفاضة الاولى تم بقرار وطني

الشعبية: جريمة اغتيال " القيق" لن تمر دون عقاب وعائلة الصوفي تتحمل المسؤولية الوطنية والاخلاقية

كشف تفاصيل جديدة عن قمة كامب ديفيد بين عرفات وباراك

ابو رحمة : من تساهل سابقا مع قتلة المناضلين شريك في جريمة اغتيال القيق

حماس : اغتيال الشهيد "القيق" تم على يد فئة ضالة تسعى لاثارة الفتن والنعرات

الأخبار الرئيسية

قرارات مجلس الوزراء.. إقرار حزمة من السياسات لضبط وتعزيز الجهود التنموية في قطاع غزة

6

نجل شارون لحكومة اسرائيل: هل تهدمين كوخاً يهودياً وتسمحين للفلسطينيين بـسلب أرضنا في الضفة؟

وفاة مواطن من الخليل متأثرا بإصابته بـ"كورونا" يرفع حصيلة الوفيات لـ 42

الحكومة الفلسطينية تتخذ قرارات جديدة بشأن الاغلاق...

كورونا

تسجيل 106 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع حصيلة اليوم إلى 404