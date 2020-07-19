وزارة الخارجية تعلن عن رحلات إجلاء جديدة..

رام الله / سما /

أعلن فريق العمل المصغر في وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، عن رحلات اجلاء جديدة.

وقالت إن فريق العمل المختص في سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة افاد بتسيير رحلة جديدة من الملكية الأردنية للقيام بعملية إجلاء مشتركة للعالقين في جمهورية مصر العربية الشقيقة يوم الموافق 20/7/2020 وستقلع من مطار القاهرة الدولي الساعة 6:45.

كما افاد بتسيير رحلة جديدة للملكية الى دبي لإجلاء العالقين الفلسطينيين بتاريخ 19/7/2020. واكد ايضا انه تم اعتماد طائرة اكبر للإجلاء من دولة قطر.