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أبو بكر يبحث مع "عزيزا" وبلدية عنبتا سبل الحفاظ على نظافة البيئة

الإثنين 13 يوليو 2020 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو بكر يبحث مع "عزيزا" وبلدية عنبتا سبل الحفاظ على نظافة البيئة


طولكرم / سما /

اجتمع محافظ طولكرم عصام أبو بكر مع كلٍ من؛ رئيس مجلس إدارة شركة دواجن فلسطين " عزيزا" عبد الحكيم فقهاء، ورئيس بلدية عنبتا محمد الله حمد الله، وعضو مجلس بلدية عنبتا شاهر بركات، وناظم عموري عضو إقليم حركة فتح بطولكرم، وبمشاركة جهات الاختصاص بمؤسسة المحافظة، وذلك لمناقشة مسألة إيجاد حلول لمشكلة انبعاث روائح في محيط مصنع "عزيزا"، والتي أصبحت تشكل إزعاجاً للمواطنين في بلدة عنبتا والمنازل القريبة من المصنع.

وأشار المحافظ أبو بكر إلى أهمية وضرورة تأمين البيئة النظيفة للمواطنين أولاً، وذلك لضمان راحتهم وسلامتهم، مؤكداً على أن تقوم شركة "عزيزا" بإجراء المراجعة الفنية المطلوبة فوراً، والتعاون مع بلدية عنبتا وجهات الاختصاص لحل هذه المشكلة والتغلب عليها.

وأشاد المحافظ أبو بكر بالمنتج الوطني الفلسطيني، وما تمثله منتجات شركة عزيزا من مواصفات وجودة عالية، مثنياً على المساهمات المجتمعية التي تقدمها الشركة في خدمة المواطنين.

و استعد عبد الحكيم فقهاء للتعاون الكامل بمتابعة هذه المشكلة وإجراء كل ما هو مطلوب من إجراءات سريعة، تضمن ضبط عدم إنبعاث روائح في المنطقة، مؤكداً حرص الشركة الكبير على ضمان راحة المواطنين وتوفير البيئة المناسبة لسكان المنطقة.

وأشار رئيس بلدية عنبتا لضرورة ضمان البيئة النظيفة للمواطنين، موضحاً بأن بلدية عنبتا والمحافظة وجهات الاختصاص سيتابعون المشكلة، وضمان إيجاد الحلول السريعة وعدم تكرار إنبعاث الروائح.

وأثنى حمد الله على اهتمام المحافظ أبو بكر ومتابعته السريعة، لكافة القضايا التي تخص بلدة عنبتا ومواطنيها، مؤكداً على دعمه للمنتج الوطني الفلسطيني.

#طولكرم #عصام أبو بكر #دواجن فلسطين

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