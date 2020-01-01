  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

الخارجية: تسجيل 178 حالة وفاة و3507 اصابات في صفوف جالياتنا حول العالم

الإثنين 13 يوليو 2020 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: تسجيل 178 حالة وفاة و3507 اصابات في صفوف جالياتنا حول العالم


رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه تم تسجيل 178 حالة وفاة، و3507 اصابات، و1523حالة تعافٍ في صفوف جالياتنا في العالم.

وأوضحت الخارجية في تقريرها، اليوم الاثنين، أن فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية أفد بأنه تم تسجيل اصابة واحدة جديدة بين صفوف ابناء الجالية في ولاية ميتشيغن، ليرتفع عدد الإصابات الى 1917، ولم يتم تسجيل اية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 64.

وأكدت سفيرة دولة فلسطين لدى الكاريبي، عدم وجود اية اصابة في صفوف ابناء الجالية المقيمين في دول حوض الكاريبي المختلفة، وأنها على تواصل معهم عبر رؤساء الجاليات والمسؤولين في تلك الدول، للاطمئنان على صحتهم والاطلاع على احتياجاتهم.

وافادت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي بأنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات المسجلة حتى الآن 32، تعافى منها 25 حالات ليبقى عدد الحالات النشطة 6، وحالة وفاة واحدة سابقة.

وقالت وزارة الخارجية في تقريرها، إن فريق العمل المختص قام صباح اليوم بالاطمئنان على سلامة اجراءات مغادرة وفدين جديدين من العالقين في الوطن الى كل من المانيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث قامت طواقم الإدارة العامة للمعابر والحدود والشرطة والأجهزة المختلفة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لتامين مغادرة الوفدين بطريقة صحية وآمنة ومريحة.

كما قام الفريق باستقبال الاحباب القادمين من دولة الكويت، حيث استقبلتهم ايضاً قوات الأمن الوطني والشرطة وفريق عمل الأمن الوقائي وطواقم وزارة الصحة، وتم اخذ عينات الفحص منهم للتأكد من سلامتهم.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

شادي الصوفي قاتل الشهيد "القيق" يعلق على عملية اغتياله ...

اغتيال الاسير المحرر "جبر القيق"برصاص مجهولين في رفح

داخلية غزة تنشر صور قتلة الشهيد "القيق" برفح وتحذر من التستر عليهم

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: اعدام "الصوفي" في الانتفاضة الاولى تم بقرار وطني

الشعبية: جريمة اغتيال " القيق" لن تمر دون عقاب وعائلة الصوفي تتحمل المسؤولية الوطنية والاخلاقية

كشف تفاصيل جديدة عن قمة كامب ديفيد بين عرفات وباراك

ابو رحمة : من تساهل سابقا مع قتلة المناضلين شريك في جريمة اغتيال القيق

الأخبار الرئيسية

وفاة مواطن من الخليل متأثرا بإصابته بـ"كورونا" يرفع حصيلة الوفيات لـ 42

الحكومة الفلسطينية تتخذ قرارات جديدة بشأن الاغلاق...

كورونا

تسجيل 106 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع حصيلة اليوم إلى 404

صحيفة اسرائيلية لـ"نتنياهو": لا تختبئ وراء تردد البيت الأبيض لتثبيت "السيادة على الغور"

القيق

حماس : اغتيال الشهيد "القيق" تم على يد فئة ضالة تسعى لاثارة الفتن والنعرات