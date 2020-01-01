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اشتية يلتقي أوائل الثانوية العامة على مستوى الوطن

الإثنين 13 يوليو 2020 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يلتقي أوائل الثانوية العامة على مستوى الوطن


رام الله / سما /

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، عبر الفيديو كونفرنس، الطلبة الأوائل على مستوى الوطن في امتحان الثانوية العامة، بحضور وزير التربية والتعليم مروان عورتاني.

ووجه رئيس الوزراء التهاني للطلبة المتفوقين، ولعائلاتهم ولمعلميهم، الذين عملوا جميعا في ظروف استثنائية بسبب تفشي فيروس "كورونا"، وإجراءات الاحتلال.

وقال: "تخرجتم في عام انتشار وباء كورونا، ونأمل أن تذكروا هذه اللحظة وقد انتصر شعبنا على الوباء وعلى الاحتلال".

ودعا اشتية الطالبات والطلاب إلى اختيار تخصصات تشكل فرقا نوعيا نحو النهوض بالوطن، والابتعاد عن التخصصات الكلاسيكية.

من جانبهم، شكر الطلبة رئيس الوزراء على اللقاء، معتبرين أنه يؤكد حرصه وحرص الحكومة على العلم والنهوض بالمسيرة التعليمية، واعدين بأن يكونوا أوفياء لرسالتهم ووطنهم.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #الثانوية العامة

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