أيزنكوت يعرب عن رغبته لقيادة المواجهة ضد الكورونا

القدس المحتلة / سما /

أعرب رئيس أركان الجيش الاسرائيلي السابق الجنرال غادي إيزنكوت عن استعداده لشغل منصب رئيس الإدارة الخاصة لمواجهة وباء الكورونا الذي كان قد أعلن عن تشكيلها وزير الصحة أدلشتاين قبل أيام .

ووفقا لموقع يديعوت فإن الحديث يدور عن منصب جديد سيتولى مسؤولية تركيز الجهود المختلفة لمواجهة أزمة الكورونا ، حيث أن وزير الصحة أدلشتاين لم يعلن حتى الأن عن الشخص الذي سيتولى قيادة الإدارة الجديدة .

وأشارت مصادر مطلعة بأن أيزنكوت أوضح في محادثات سرية بأنه على جهوزية كاملة لتولي ذلك المنصب ولكن بشرط حصوله على صلاحيات كاملة وان يتم تعيينه من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وليس من قبل وزير الصحة يولي أدلشتاين .