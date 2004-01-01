خمسة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

دخل خمسة أسرى، اليوم الإثنين، أعوماً جديدة في سجون الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية أن الأسير رائد محمد إسماعيل الهندي (40 عاماً) من سكان محافظة نابلس، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال وذلك منذ اعتقاله عام 2002، وهو محكوم بالسجن 25 عاماً.

ودخل الأسير إبراهيم محمد أحمد حلبية (44 عاماً)، من سكان محافظة القدس، عامه السابع عشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله عام 2004، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

أما الأسير رامي سمير عبد الكريم حساسنة (36 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2004، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

كما دخل الأسير عساف حافظ حسين زهران (44 عاماً)، من سكان محافظة طولكرم، عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2005، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

كما دخل الأسير رشيد رشيد محمود عمر (36 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله عام 2005، وهو محكوم بالسجن المؤبد.