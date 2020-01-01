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الحكومة الفلسطينية تتخذ قرارات جديدة بشأن الاغلاق...

الإثنين 13 يوليو 2020 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الفلسطينية تتخذ قرارات جديدة بشأن الاغلاق...


رام الله / سما /

أفاد الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء اليوم الاثنين، بأنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء للمحافظين أمس بالتشاور مع الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال في المحافظات الأربع المغلقة: الخليل، وبيت لحم، ورام الله، والبيرة، ونابلس، بشأن سير الحركة التجارية فيها وبناء على مداولات مجلس الوزراء والتشاور مع أعضاء لجنة الطوارئ الوطنية، فقد قررت الحكومة ما يلي:

 أولا: استثناء المنشآت والمحال التجارية الصغيرة من الإغلاق على أن تلتزم بالبروتركول الصحي باستخدام الكمامات والتباعد وتجنب الاكتظاظ.

ثانيا: الإبقاء على إغلاق جميع صالات الأفراح وبيوت العزاء، والمطاعم (باستثناء خدمات التوصيل) والمقاهي، والنوادي الرياضية، وصالونات الحلاقة، والتجميل، ورياض الأطفال، والمسابح، والمتنزهات.

ثالثا: استمرار منع الحركة والتنقل بين جميع محافظات الوطن باستثناء حركة التجارة ولمدة أسبوعين، على أن يراجع الوضع بشكل يومي.

رابعا: منع الحركة والتنقل في جميع المحافظات في المدن والقرى والمخيمات يوميا من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولمدة أسبوعين.

خامسا: منع الحركة والتنقل بين المدن والقرى والمخيمات في المحافظات اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس وحتى صباح يوم الأحد ولمدة أسبوعين.

سادسا: التأكيد على الالتزام بالشروط الصحية وفق البروتوكولات الصادرة عن وزارة الصحة.

سابعا: تشديد الرقابة على الإجراءات الوقائية التي أعلنها مجلس الوزراء، والتي تؤكد على ارتداء الكمامات والتباعد مع فرض الغرامات على المخالفين.

ثامنا: فتح عيادات الرعاية الأولية الحكومية لمدة يومين أسبوعيا وفق برنامج تعده وزارة الصحة.

تاسعا: يستمر عمل المصانع لغايات الإنتاج والتصدير حسب شروط السلامة.

#الحكومة الفلسطينية #اغلاق #كورونا

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