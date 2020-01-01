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تسجيل 106 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع حصيلة اليوم إلى 404

الإثنين 13 يوليو 2020 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 106 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع حصيلة اليوم إلى 404


رام الله / سما /

 أعلنت وزارة الصحة تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بعد ظهر اليوم الاثنين، بينها 46 في ضواحي القدس، و49 في محافظة رام الله والبيرة، و9 في محافظة قلقيلية وإصابة في محافظة الخليل، وإصابة في محافظة نابلس.

وأوضحت أن عدد الإصابات ارتفع لهذا اليوم إلى 404 إصابات.

وبينت أن الإصابات توزعت كالتالي:

محافظة القدس (46): العيزرية 15، أبو ديس 1، الرام 9، قلنديا 6، كفر عقب 2، بيت حنينا 1، مخيم شعفاط 3، السواحرة 6، عناتا 2، سلوان 1.
محافظة رام الله والبيرة (49): مخيم الجلزون 37، نعلين 8، بيرزيت 1، مدينة رام الله 1، بيتونيا 2.
محافظة الخليل (1): إذنا 1
محافظة قلقيلية (9): مدينة قلقيلية 9
محافظة نابلس (1): مخيم عسكر 1

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات #الضفة الغربية

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