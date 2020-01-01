الصحة بغزة تعلن نتائج عينات الفحص لـ 9 حالات اشتباه بكورونا في القطاع

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن المختبر المركزي فيها اجرى فحصا لتسع لعينات مشتبهة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية ولم يسجل أية اصابات جديدة بڤريوس كورونا.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي أن عدد العينات التي جرى اختبارها منذ الخامس من مارس بلغ ١٣١٣٩ جميعها سلبية بإستثناء 72 حالة إيجابية ، توفيت حالة واحدة منها وشفيت ٦٣حالة وبقيت ثماني حالات تتلقى العلاج في مشفى الصداقة التركي .

وأكدت الوزارة أنها تتابع الحالة الصحية ل ٣٢٣ مواطن موزعين على ستةَ مراكز للحجر الصحي وهم جميعاً في حالة صحية مطمئنة.