الأمن اللبناني يعلق على أنباء "مقتل طفلة سورية لاجئة بعد اغتصابها" في منطقة البقاع

بيروت /سما/

نفت قوى الأمن اللبناني صحة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن مقتل طفلة لاجئة سورية، بعد اغتصابها من قبل ثلاثة شبان في البقاع اللبناني.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان، اليوم الاثنين، على موقعها في "تويتر"، إنه لا صحة لما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول العثور على طفلة في البقاع جثة هامدة، بعد تعرضها للإغتصاب والتعذيب من قبل ثلاثة شبان.

ودعت المديرية إلى عدم نشر أي خبر قبل التأكد من صحته.







إلى ذلك نفت مديرية قوى الأمن مؤخرا أيضا صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود سبعة قتلى مقطوعي الرؤوس في شقة وسط بيروت، وطالبت بعدم نشر مثل هذه الأخبار قبل التأكد من صحتها.

RT