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لطفي لبيب يعلن اعتزاله العمل الفني: ادعوا لي ربنا يشفيني

الإثنين 13 يوليو 2020 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
لطفي لبيب يعلن اعتزاله العمل الفني: ادعوا لي ربنا يشفيني


القاهرة /سما/

طمأن الفنان المصري، لطفي لبيب، اليوم الأحد، جمهوره على حالته الصحية، نافيا شائعات حول مرضه ونقله إلى غرفة العناية المركزة.

وقال لبيب، في فيديو عرضته شاشة "التليفزيون المصري"، قبل بدء حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة": "أنا كويس، وخبر أني اتنقلت للعناية المركزة والانعاش ده كاذب، أنا كويس الحمد لله في نعمة كبيرة وقادر على الحركة أهو وبتكلم حلو أهو، أطمئنوا أنا كويس".

مع ذلك فقد وجه الفنان القدير رسالة لجمهوره الذين ينتظرون أعماله القادمة: "أنا في حالة مرض، مقدرش أشتغل.. اعتبروه شبه اعتزال أو اعتزال.. وادعولي ربنا يشفيني".

RT

#لطفي لبيب #اعتزال

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