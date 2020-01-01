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غزة: النائب العام ومساعد مدير عام الأمن الداخلي يؤكدان على تعزيز بيئة اتصال مشتركة

الإثنين 13 يوليو 2020 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: النائب العام ومساعد مدير عام الأمن الداخلي يؤكدان على تعزيز بيئة اتصال مشتركة


غزة / سما /

أكد النائب العام بغزة، المستشار/ضياء الدين المدهون، ومساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي، اللواء محمود أبو وطفة، على تعزيز بيئة اتصال مشتركة في مجال مكافحة الجريمة، وتحقيق العدالة، ونصرة المظلومين، ورد الحقوق لأصحابها، ورفع حالة التعاون على كافة المستويات؛ بهدف سرعة وكفاءة ودقة الإجراءات القانونية، وسيادة القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع بينهما، حيث جرى النقاش حول العديد من المسائل المتعلقة برسم السياسة العامة في مجال مكافحة الجرائم، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، واحترام حقوق الإنسا والحريات العامة للمواطنين.


 

#غزة #النائب العام

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