مجدلاني يبحث آليات العمل مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية وبرنامج الغذاء العالمي

رام الله / سما /

بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني مع منسق الشؤون الانسانية لمؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية جيمي مجولدريك، ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمي ستيفن كيرنلي، التعاون لدعم صمود شعبنا وتطوير الخدمات الاجتماعية وزيادة المساعدات الإنسانية، وخطة التدخلات التي وضعتها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا ومواجهة آثار الضم.

وأكد مجدلاني خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الاثنين، أهمية بقاء واستمرار دعم برنامج الغذاء العالمي لصالح الفقراء والمهمشين المسجلين ضمن قوائم الوزارة في قطاع غزة والضفة الغربية، لتعزيز صمود المواطنين في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع انتشار الوباء، وكذلك الأوضاع الصعبة المترتبة على إجراءات الاحتلال وفي مقدمتها الضم.

وشدد مجدلاني على حرص وزارة التنمية على رفع مستوى التعاون والتنسيق، وخصوصا فيما يتعلق بقطاع غزة، محذرا من محاولات تسييس المساعدات والتدخلات الإنسانية في القطاع.

وطالب برنامج الأغذية العالمي بمضاعفة جهوده لتأمين التمويل اللازم لتدخلاته، خصوصا في ظل ارتفاع مؤشرات الفقر في الأراضي الفلسطينية نتيجة الوباء، وفي ظل الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها الحكومة.

بدوره، أكد مجولدريك الاستعداد التام للتعاون مع الوزارة بخطة التدخلات العاجلة، وإدراكه لصعوبة الأوضاع التي تمر بها دولة فلسطين.

وأكد موقف الأمم المتحدة ومؤسساتها بشأن آليات العمل في قطاع غزة، وحرصها على العمل من خلال بوابة الحكومة رغم التعقيدات والعراقيل.

من جانبه، أكد كيرنلي ضرورة بذل مزيد من الجهد لحشد التمويل، وتفهمه وموافقته على ضرورة عدم تسييس المساعدات والتدخلات الإنسانية.