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وزيرة إسرائيلية تؤكد: "مخطط الضم ليس على جدول أعمال الحكومة هذه الأيام"

الإثنين 13 يوليو 2020 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة إسرائيلية تؤكد: "مخطط الضم ليس على جدول أعمال الحكومة هذه الأيام"


القدس المحتلة / سما /

أشارت وزيرة الاستيعاب والهجرة الإسرائيلية، والنائبة في حزب "أزرق أبيض" بنينا تامانو شطا، اليوم الإثنين، إلى مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية، قائلة إن المخطط "ليس على جدول أعمال الحكومة هذه الأيام".

وفي مقابلة لها عبر الإذاعة الإسرائيلية الرسمية قالت الوزيرة إنه "في هذه الفترة، يتم تجاهل جميع القضايا الأخرى تقريبًا، ويتم التركيز فقط على حل أزمة كورونا".

أوضحت وزيرة الاستيعاب والهجرة أنه في حين كان الحديث عن تطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية يوم 1 تموز/يوليو كموعد ثابت ومحدد، أشارت سابقًا هي وحزب "أزرق أبيض" إلى أن التاريخ "ليس مقدسًا". وفق ما اورده موقع i24 الاسرائيلي

وأكدت الناشبة في حزب "أزرق أبيض" أن أي تطبيق للسيادة هو "خطوة سياسية جادة لن تتم متابعتها إلا بالتوازي مع العمليات والتحركات المسؤولة، كما كتبنا في اتفاقيات الائتلاف أنه سيتم ذلك بطريقة منظمة للغاية، والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء المصغر، وعلى الكنيست والحكومة بالتنسيق الدولي، وعندما لا يتم توضيح هذه التحركات، فإنها ليست على جدول الأعمال".

#مخططات الضم #اسرائيل #الحكومة الاسرائيلية #كورونا

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