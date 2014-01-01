توتر في سجن "عوفر" بعد اقتحامه

غزة / سما/

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بإن توترًا كبيرًا يسود سجن "عوفر" منذ ساعات الصباح، بعد اقتحامه من قبل قوات القمع الصهيونية (درور، يماز)، الساعة الخامسة فجرًا.

ولفتت الهيئة، في بيان صحفي، إلى أن قوات القمع اقتحمت غرف رقم 5 و 12 في قسم رقم 16، مدججة بالأسلحة والكلاب البوليسية التي اعتدت على بعض الأسرى وقامت بعضّهم، كما عزلت قوات القمع أسيرين في الزنازين، ونقلت الأسير رامي فضايل إلى سجن آخر.

وبينت أن الإدارة أغلقت كافة الأقسام، وأن الأسرى ردوا على القمع بإرجاع وجبة الفطور والطرق على الأبواب والصراخ.