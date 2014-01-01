  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: توتر في سجن "عوفر" بعد اقتحامه من قبل قوات القمع

الإثنين 13 يوليو 2020 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: توتر في سجن "عوفر" بعد اقتحامه من قبل قوات القمع


رام الله / سما /

 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، إن توترا كبيرا يسود سجن "عوفر" منذ ساعات الصباح، بعد اقتحامه من قبل قوات القمع الإسرائيلية (درور، يماز)، الساعة الخامسة فجرا.

ولفتت الهيئة، في بيان لها، إلى أن قوات القمع اقتحمت غرف رقم 5 و 12 في قسم رقم 16، مدججة بالأسلحة والكلاب البوليسية التي اعتدت على بعض الأسرى وقامت بعضّهم، كما عزلت قوات القمع أسيرين في الزنازين، ونقلت الأسير رامي فضايل إلى سجن آخر.

وأوضحت أن الإدارة أغلقت كافة الأقسام، وأن الأسرى ردوا على القمع بإرجاع وجبة الفطور والطرق على الأبواب والصراخ.

#هيئة الأسرى #سجن عوفر

الأكثر قراءة اليوم

اغتيال الاسير المحرر "جبر القيق"برصاص مجهولين في رفح

شادي الصوفي قاتل الشهيد "القيق" يعلق على عملية اغتياله ...

داخلية غزة تنشر صور قتلة الشهيد "القيق" برفح وتحذر من التستر عليهم

الشعبية: جريمة اغتيال " القيق" لن تمر دون عقاب وعائلة الصوفي تتحمل المسؤولية الوطنية والاخلاقية

كشف تفاصيل جديدة عن قمة كامب ديفيد بين عرفات وباراك

ابو رحمة : من تساهل سابقا مع قتلة المناضلين شريك في جريمة اغتيال القيق

البيت الأبيض يضع شرطا جديدا لدعم مخطط الضم الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

القيق

حماس : اغتيال الشهيد "القيق" تم على يد فئة ضالة تسعى لاثارة الفتن والنعرات

وزير الاستخبارات الإسرائيليّ:يجب تصفية جميع قادة حماس وهدم المباني على رؤوسهم

فيروس

وزيرة الصحة : تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة تعاف

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: اعدام "الصوفي" في الانتفاضة الاولى تم بقرار وطني

غزة.. استشهاد مواطنة متأثرة بجراح أصيبت بها في عدوان 2014