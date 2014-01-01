محافظ نابلس يقرر إغلاق مخيم عسكر

نابلس / سما /

أصدر محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان قرارا بإغلاق مخيم عسكر القديم شرق نابلس بعد ظهور إصابة بفيروس كورونا لأحد المواطنين.

وقالت المحافظة في بيان صحفي مقتضب انه وبقرار من محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان وبالتنسيق مع مؤسسات المخيم، "يتم إغلاق مخيم عسكر القديم مؤقتًا لإتاحة المجال لفرق الطب الوقائي لدراسة وحصر مخالطي الإصابة التي سجلت اليوم في المخيم".

هذا وقد وصل فريق من الطب الوقائي إلى المخيم وشرع في أخذ عينات من المخالطين في المخيم ورسم خارطة لعدد المخالطين .

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل ثلاثة إصابات بفيروس كورونا في محافظة نابلس .