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الاحتلال يهدم منشآت وأسوار منازل جنوب طولكرم

الإثنين 13 يوليو 2020 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT


طولكرم / سما /

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أسوارا وساحة محيطة بمنزل وأرض زراعية تعود لثلاثة مواطنين من عزبة شوفة ومدينة طولكرم، في المنطقة الجنوبية من المدينة.

وقال المواطن عامر حامد أحد المتضررين ، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة هدمت "بركسا" إلى جانب سور يحيط بساحة مخصصة لمصف مركبة شقيقه ملاصقة لمنزله، وسور آخر يحيط  بأرض المواطن مالك أبو صفية.

وأضاف أنهم تلقوا إخطارات قبل فترة قصيرة بإخلاء المنطقة خلال 96 ساعة، رغم أنهم يمتلكون أوراقا ثبوتية، وقدموا بلاغا عبر مؤسسات قانونية.

#جرافات الاحتلال #الاحتلال

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