موعد القرار النهائي بخصوص استئناف غزة الرياضي

غزة / سما /

كشفت مصادر مقربة من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد الإعلان عن القرار النهائي بخصوص استئناف نادي غزة الرياضي المتعلق بأحداث نهائي كأس القطاع.

وذكرت المصادر, أن لجنة الاستئناف قطعت شوطا كبيرا في دراسة ملف شكوى غزة الرياضي, وبات من المتوقع أن تعلن عن القرار النهائي خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

ويأمل غزة الرياضي أن يحصل على قرار غير مسبوق, بإمكانية إعادة المباراة ضد شباب رفح من جديد.

ولكن آمال "العميد" قد لا تحدث بشكل كبير, لا سيما أن الفريق خاض اللقاء وانسحب بعد حوالي 30 دقيقة, في الوقت الذي كان متأخرا فيه بالنتيجة (0-3).

يشار إلى أن قرارات لجنة الاستئناف تعدّ نهائية، ولا يحق بعد ذلك للنادي مقدم الاستئناف أو الطرف الثاني الاعتراض عليها.