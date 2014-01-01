  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجريمة خدمة واضحة للاحتلال ومخططاته

حماس : اغتيال الشهيد "القيق" تم على يد فئة ضالة تسعى لاثارة الفتن والنعرات

الإثنين 13 يوليو 2020 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : اغتيال الشهيد "القيق" تم على يد فئة ضالة تسعى لاثارة الفتن والنعرات


غزة / سما /

نعت حركة حماس، الأسير المحرر جبر القيق "الذي قُتل في جريمة بشعة على يد فئة ضالّة أمس".

وقالت الحركة في بيان نعي اليوم الإثنين، "إن القيق قضى شهيدًا في سبيل حرية وطنه بعد أن قدَّم زهرة شبابه في سجون الاحتلال".

ودانت هذه الجريمة البشعة، معتبرة أنها تمثل "مؤشرًا خطيرًا على تجاوز القانون والنظام، وفتحًا لملفات اتفق الكل الفلسطيني على أنها مغلقة، ولا مجال لفتحها، وليست محلًا للنقاش".

وأوضحت أن الجريمة خدمة واضحة للاحتلال ومخططاته، وضرب للوحدة الوطنية والمجتمعية والسلم الأهلي، واحتضان الشعب لمقاومته الباسلة.

وطالبت الحركة الحكومة ووزارة الداخلية الضرب بيد من حديد على يد الجناة، وإنزال أقسى العقوبات بحقهم.

كما دعت جماهير شعبنا والعائلات الكريمة كافة إلى استنكار هذه الجريمة ورفضها، والتبرؤ التام من أي شخص يسعى إلى إثارة الفتن والنعرات.

#حماس #جبر القيق

الأكثر قراءة اليوم

اغتيال الاسير المحرر "جبر القيق"برصاص مجهولين في رفح

شادي الصوفي قاتل الشهيد "القيق" يعلق على عملية اغتياله ...

داخلية غزة تنشر صور قتلة الشهيد "القيق" برفح وتحذر من التستر عليهم

الشعبية: جريمة اغتيال " القيق" لن تمر دون عقاب وعائلة الصوفي تتحمل المسؤولية الوطنية والاخلاقية

كشف تفاصيل جديدة عن قمة كامب ديفيد بين عرفات وباراك

ابو رحمة : من تساهل سابقا مع قتلة المناضلين شريك في جريمة اغتيال القيق

البيت الأبيض يضع شرطا جديدا لدعم مخطط الضم الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

وزير الاستخبارات الإسرائيليّ:يجب تصفية جميع قادة حماس وهدم المباني على رؤوسهم

فيروس

وزيرة الصحة : تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة تعاف

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: اعدام "الصوفي" في الانتفاضة الاولى تم بقرار وطني

غزة.. استشهاد مواطنة متأثرة بجراح أصيبت بها في عدوان 2014

7202012213837544

كشف تفاصيل جديدة عن قمة كامب ديفيد بين عرفات وباراك