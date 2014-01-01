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مصر.. السجن بحق طبيب أجرى عملية ختان لثلاث فتيات ومعاقبة والدهن

الإثنين 13 يوليو 2020 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. السجن بحق طبيب أجرى عملية ختان لثلاث فتيات ومعاقبة والدهن


وكالات / سما /

أصدرت محكمة جنايات محافظة سوهاج بمصر، اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة 3 سنوات بحق طبيب أجرى عملية ختان لثلاث فتيات، ومعاقبة والدهن بالحبس لمدة عام لاشتراكه مع المتهم الأول بالواقعة.

وكانت السلطات الأمنية المحلية تلقت بلاغا من والدة الفتيات ضد الطبيب (وهو يعمل مديرا للإدارة الصحية بمدينة جهينة) الذي أجرى عملية الختان لبناتها وأعمارهنّ 14 سنة، و11 سنة، و9 سنوات، بمساعدة والدهن. 

وأسفرت التحريات التي أشرفت عليها إدارة المباحث الجنائية في سوهاج إلى ضبط الرجلين اللذين اعترفا بارتكاب الواقعة.

وجرت إحالة المتهمين المحبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق ذكره.

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