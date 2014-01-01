عصائر طبيعية تساعد على التخلص من حصوات الكلى

وكالات / سما /

يعد شرب الكثير من السوائل جزءًا حيويًا من تمرير حصوات الكلى ومنع تكون حصوات جديدة لا يقوم السائل فقط بطرد السموم، لكنه يساعد أيضًا في تحريك الحصى عبر المسالك البولية مما يدفعها للخروج خارج الجسم، وفقا لتقرير لموقع healthline.

على الرغم من أن الماء وحده قد يكون كافيًا للقيام بذلك فإن إضافة بعض المكونات يمكن أن يكون مفيدًا، أولا يجب التأكد شرب كوب واحد من الماء سعة 8 أونصات بعد شرب أي علاج بنكهة.

ويجب على مريض حصوات الكلى الحرص تناول 12 كوبًا من الماء يوميًا بدلًا من 8 أكواب المعتادة، بمجرد أن تخرج الحصوة، يجب الاستمرار في شرب 8 إلى 12 أكواب من الماء كل يوم. لأن الجفاف هو أحد عوامل الخطر الرئيسية لحصوات الكلى، كما يجب الانتباه إلى لون البول أن يكون أصفر فاتح جدًا لأن البول الأصفر الغامق علامة على الجفاف.

يمكن إضافة الليمون الطازج إلى الماء بقدر ما تشاء، فيحتوى الليمون على سترات، وهى مادة كيميائية تمنع تكون حصوات الكالسيوم يمكن أن تقوم السيترات أيضًا بتكسير الأحجار الصغيرة، ما يسمح لها بالمرور بسهولة أكبر، كما يحتوى عصير الليمون على العديد من الفوائد الصحية الأخرى على سبيل المثال، يساعد على منع نمو البكتيريا ويوفر فيتامين سى.

يحتوى الريحان أيضا على حمض الأسيتيك الذى يساعد على تكسير حصوات الكلى وتقليل الألم كما أنها مليئة بالعناصر الغذائية تم استخدام هذا العلاج تقليديًا لاضطرابات الجهاز الهضمي والالتهابات.

وتوجد مضادات الأكسدة والعوامل المضادة للالتهابات فى عصير الريحان، وقد تساعد في الحفاظ على صحة الكلى.

استخدم أوراق الريحان الطازجة أو المجففة لصنع الشاي وشرب عدة أكواب في اليوم، ويمكن أيضًا عصر الريحان الطازج في العصارة أو إضافته إلى عصير.

كما يحتوى خل التفاح على حمض الأسيتيك، وحمض الخليك يساعد على إذابة حصى الكلى بالإضافة إلى تنظيف الكلى، يمكن أن يساعد خل التفاح في تخفيف الألم الناجم عن الحصوات هناك العديد من الفوائد الصحية الأخرى لخل التفاح، ويتم استخدامه بإضافه ملعقتين كبيرتين من خل التفاح إلى 6 إلى 8 أونصات من الماء النقي وشرب هذا المزيج طوال اليوم.

بالإضافة إلى العصائر السابقة يساعد عصير الكرفس فى إزالة السموم التى تساهم فى تكوين حصوات الكلى ويستخدم منذ فترة طويلة فى الأدوية التقليدية، كما أنه يساعد على طرد الجسم للحصوات، ويستخدم عن طريق مزج سيقان كرفس واحدة أو أكثر بالماء، وشرب العصير طوال اليوم.

كما يستخدم عصير الرمان منذ قرون لتحسين وظائف الكلى بشكل عام سوف يطرد الحصوات ووالسموم الأخرى من الجسم لأنه غنى بمضادات الأكسدة ، التي تساعد على الحفاظ على صحة الكلى.