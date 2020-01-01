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اوغلو :الاستعدادات العسكرية لتحرير سرت والجفرة مستمرة

الإثنين 13 يوليو 2020 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
اوغلو :الاستعدادات العسكرية لتحرير سرت والجفرة مستمرة


انقرة / وكالات /


دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى ضرورة تسليم سرت والجفرة لحكومة الوفاق الليبية، مؤكدا أن الاستعداد لعملية عسكرية مستمر، وذلك رغم تحذير مصر بأن المدينة خط أحمر.

وقال وزير الخارجية التركي، في تصريح اليوم الاثنين، إن الإعلان عن وقف إطلاق النار في ليبيا الآن، لن يكون في مصلحة حكومة الوفاق الليبية، مضيفا أن تسليم المدينتين لحكومة الوفاق شرط أساس لوقف إطلاق النار والبدء بمحادثات سياسية.

وأكد أن السياسة التركية بخصوص شرق المتوسط والتنقيب عن الغاز والنفط هناك ثابتة ومعلنة، مضيفا: "كذلك سياستنا بخصوص ليبيا بناءا على الاتفاقات التي وقعناها فيما بيننا".

وأشار إلى أن "اليونان وقبرص نشرتا خريطة للحدود البحرية في المتوسط، ولكن وفق هذه الخريطة لم تترك لنا أي شيء في البحر المتوسط، ولا يمكن قبولها بأي حال".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد في وقت سابق أنه لن يسمح بتجاوز الصراع لخط سرت، مشيرا إلى أن سرت والجفرة بالنسبة لأمن مصر خط أحمر لن نسمح بالمساس به.

وقد دعا السيسي في وقت سابق الجبش المصري إلى الحفاظ على جهوزيته لتنفيذ أي مهمة داخل الأراضي المصرية وخارجها، إذا تطلب الأمر.

هذا وقد نفذت مصر مناورة عسكرية غربي البلاد، اسمها "حسم 2020"، فيما تستعد تركيا لتنفيذ مناورة بحرية قبالة سواحل ليبيا في غضون أيام.

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