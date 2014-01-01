تعيين مدير تنفيذي جديد لاتحاد الطاولة

غزة / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة لذوي الإعاقة، عن تعيين المدرب محمد مهدي مديرا تنفيذيا لاتحاد اللعبة.

ويعدّ مهدي من أصحاب الكفاءات الرياضية على مستوى فلسطين، وحاصل على شهادات عربية ودولية، ويشغل حاليا منصب المدير الفني لنادي خدمات المغازي ومنتخب الناشئين.

كما سبق لـه تمثيل فلسطين في العديد من الدورات العربية في لبنان والمغرب والدولية بالمجر وذلك لمدة 3 شهور متتالية.

وفي سياق متصل, عبّر ماهر البواب رئيس الاتحاد عن سعادته بتعيين مهدي في منصبه الجديد، مؤكدا أن الاتحاد يعمل مع جميع الأندية بنفس المسافة، لضمان إبراز اللعبة في صفوف ذوي الإعاقة.

يشار إلى أن الاتحاد يتكون من البواب رئيسا، وأحمد أبو دياب نائبا ومسؤولا عن الإعلام والعلاقات العامة، ونائل النديم أمينا للصندوق، وعيسى العروقي رئيسا للجنة المسابقات والحكام، وأسامة أبو صقر أمينا للسر.