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غزة: أحكام بالإعدام شنقًا والحبس لسنوات بحق مدانين بقتل مواطن

الإثنين 13 يوليو 2020 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: أحكام بالإعدام شنقًا والحبس لسنوات بحق مدانين بقتل مواطن


غزة / سما /

 أصدرت هيئة محكمة بداية دير البلح حكمًا بالإعدام شنقًا، ضد متهمين اثنين بقتل مواطن عام 2018.

وأوضحت المحكمة في بيان لها، أنه تم إصدار الحكم في الدعوى الجزائية رقم (٢٠١٨/٨٢) ضد المتهمين الأول (ع. ق) والثاني (م. ق) وذلك بتهمة قتل المجني عليه (ع. خ).

كما أصدرت حكمًا بالحبس لمدة خمس سنوات مع النفاذ ضد المتهم الرابع (أ. ق) وذلك عن التهمة الثانية والرابعة والخامسة في لائحة الاتهام وبراءة المتهمين الثالث (أ. ق) والخامس (ش. ق) والسادس (ع. ق) والسابع (أ. ه) من التهم المسندة إليهم لعدم كفاية الأدلة.

وأشارت إلى أن الأحكام صدرت حضوريًا بحق كل من المتهم الخامس والسادس والسابع وغيابيًا بالمتهمين الأول والثاني والثالث.

وقد صدر الحكم بعد جلسات محكمة مطولة تم خلالها سماع دفاع المتهمين وبينات الإثبات من قبل النيابة العامة ولم تعفُ عنه أسرته.

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