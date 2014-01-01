الأوقاف بالضفة: استمرار إغلاق المساجد لصلاة الجماعة في المحافظات المصابة

رام الله / سما /

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، إن جميع المساجد في المحافظات غير المصابة بفيروس كورونا ( أريحا، طولكرم، جنين، قلقيلية، سلفيت، طوباس)، ستبقى مفتوحة مع استمرار تعليق إقامة خطبة وصلاة الجمعة في كافة المساجد حتى صدور تعليمات جديدة .

واوضح أبو الرب في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع قرار رئيس الوزراء محمد اشتية بخصوص تنظيم عمل القطاعات المختلفة، للحد من تفشي فيروس كورونا في العديد من المدن، والقرى والبلدات والمخيمات.

وأضاف أنه سيتم مراعاة وضع البلدات والقرى التي بها اصابات في هذه المحافظات، بحيث تبقى المساجد بها مغلقة لكافة الصلوات الى حين صدور تعليمات بالخصوص وأنه جاري التنسيق مع المحافظين بالخصوص كل في محافظته.

وأشار إلى أن المحافظات المصابة ( الخليل، بيت لحم، القدس، رام الله والبيرة، نابلس ) تبقى المساجد مغلقة في كافة القرى والبلدات والمخيمات التابعة لها، ويقوم مدراء الأوقاف فيها بالتنسيق مع المحافظ في كل محافظة من أجل اتخاذ الإجراء المناسب في البلدات غير المصابة أو موبوءة مع إبقاء خطبة وصلاة الجمعة معلقة إلى حين صدور تعليمات جديدة .

واكد ضرورة استمرار المصلين باتخاذ إجراءات السلامة الصحية المعمول بها، وإحضار سجادة الصلاة، وارتداء الكمامة، والتباعد بين المصلين وقاية لهم وللآخرين وعدم المصافحة والتقبيل وعدم التجمهر أمام المساجد.

ودعا أبو الرب كافة الأئمة والمؤذنين إلى حث المواطنين ومرتادي المساجد على ضرورة أخذ الإجراءات الوقائية اللازمة، واتباع التعليمات التي تصدر عن جهات الإختصاص .