قلقيلية: اجتماع للجنة الطوارئ الطبية في المحافظة

قلقيلية / سما /

اوصت لجنة الطوارئ الطبية باغلاق مشفى الوكالة لمدة خمسة ايام على الاقل والزام المصابين في المشفى بالحجر المنزلي.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الطوارئ الطبية عقد اليوم في دار المحافظة ترأسه اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية.

واوصى المجتمعون باعادة فتح مشفى عمر القاسم في بلدة عزون لاستقبال مرضى كورونا التي تستدعي حالتهم الوجود في المشفى، وفتح مدرسة القلب الكبير لحجر المصابين، مؤكدين على اهمية العودة الى البروتوكول الصحي الاولي.

وثمن المحافظ جهود اللجنة واكد على ضرورة تكامل الجهود ما بين القطاعات الطبية، داعيا المواطنين الى التقيد بالتعليمات الطبية الصادرة عن وزارة الصحة.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدة قضايا تتعلق بالحالة الوبائية في المحافظة واليات مواجهة فيروس كورونا.