  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قلقيلية: اجتماع للجنة الطوارئ الطبية في المحافظة

الإثنين 13 يوليو 2020 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT


قلقيلية / سما /

اوصت لجنة الطوارئ الطبية باغلاق مشفى الوكالة لمدة خمسة ايام على الاقل والزام المصابين في المشفى بالحجر المنزلي.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الطوارئ الطبية عقد اليوم في دار المحافظة ترأسه اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية.

واوصى المجتمعون باعادة فتح مشفى عمر القاسم في بلدة عزون لاستقبال مرضى كورونا التي تستدعي حالتهم الوجود في المشفى، وفتح مدرسة القلب الكبير لحجر المصابين، مؤكدين على اهمية العودة الى البروتوكول الصحي الاولي.

وثمن المحافظ جهود اللجنة واكد على ضرورة تكامل الجهود ما بين القطاعات الطبية، داعيا المواطنين الى التقيد بالتعليمات الطبية الصادرة عن وزارة الصحة.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدة قضايا تتعلق بالحالة الوبائية في المحافظة واليات مواجهة فيروس كورونا.

#قلقيلية

الأكثر قراءة اليوم

اغتيال الاسير المحرر "جبر القيق"برصاص مجهولين في رفح

شادي الصوفي قاتل الشهيد "القيق" يعلق على عملية اغتياله ...

داخلية غزة تنشر صور قتلة الشهيد "القيق" برفح وتحذر من التستر عليهم

الشعبية: جريمة اغتيال " القيق" لن تمر دون عقاب وعائلة الصوفي تتحمل المسؤولية الوطنية والاخلاقية

ابو رحمة : من تساهل سابقا مع قتلة المناضلين شريك في جريمة اغتيال القيق

البيت الأبيض يضع شرطا جديدا لدعم مخطط الضم الإسرائيلي

الداخلية بغزة تنفي ما نشر حول اعتقال عدة أشخاص ينتمون للمقاومة بتهمة التعامل مع الاحتلال

الأخبار الرئيسية

وزير الاستخبارات الإسرائيليّ:يجب تصفية جميع قادة حماس وهدم المباني على رؤوسهم

فيروس

وزيرة الصحة : تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة تعاف

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: اعدام "الصوفي" في الانتفاضة الاولى تم بقرار وطني

غزة.. استشهاد مواطنة متأثرة بجراح أصيبت بها في عدوان 2014

7202012213837544

كشف تفاصيل جديدة عن قمة كامب ديفيد بين عرفات وباراك