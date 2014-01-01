الاحتلال يخطر بهدم 3 منازل و5 حظائر شرق الخليل

الخليل / سما /

اخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم ثلاثة منازل قيد الانشاء، وخمس حظائر في قرية بيرين شرق الخليل.

وذكرت مصادر اعلاميه في الخليل، إن قوات الاحتلال داهمت قرية بيرين، وأخطرت بهدم ثلاثة منازل قيد الانشاء تعود ملكيتها للمواطنين اسعد يوسف برقان، ويعقوب اسحق برقان، واسماعيل جوده برقان.

وأضافت أن قوات الاحتلال اخطرت أيضا بهدم خمس حظائر من الصفيح، تعود ملكيتها لمواطنين من عائلتي العزازمة والفقير.

يذكر ان قوات الاحتلال تحاول التضييق على المواطنين في قرية بيرين من خلال هدم منازلهم والاستيلاء على أراضيهم، لحملهم على الرحيل عنها، لصالح توسيع مستوطنة "بني حيفر" المقامة على اراضي المواطنين قرب القرية.