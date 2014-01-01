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الاحتلال يجرف أراضي زراعية في البقعة شرق الخليل

الإثنين 13 يوليو 2020 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أراضي زراعية في منطقة البقعة شرق الخليل.

واكدت مصادر اعلاميه ، أن آليات الاحتلال جرفت أراضي زراعية في منطقة البقعة تقدر مساحتها بـ3 دونمات، مزروعة بالخضروات، تعود ملكيتها الى المواطن ربيع جابر وعائلته.

يذكر ان أراضي البقعة "سلة الخليل الغذائية" تشهد حملة مسعورة من قبل الاحتلال والمستوطنين من تجريف للأراضي الزراعية، وهدم لبرك المياه التي يعتمد عليها المزارعون في ري محاصيلهم ومزروعاتهم، بهدف ترحيل المواطنين قسرا عن أراضيهم لصالح الاستيطان.

#الاحتلال

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