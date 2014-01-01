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المصري ينفي تصريحات وكيل محمود وادي

الإثنين 13 يوليو 2020 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
المصري ينفي تصريحات وكيل محمود وادي


غزة / سما /

نفى محمد الخولي نائب رئيس المصري البورسعيدي، ما تردد حول رحيل محمود وادي مهاجم الفريق، بمجرد عودة رحلات الطيران من جديد.

وقال الخولي في تصريحات صحافية: "المصري يتبع نظام انتهاء عقود اللاعبين بنهاية الموسم وليس بختام شهر محدد".

وأكد أن اللاعب لن يستطيع الرحيل عن الفريق إلا بنهاية الموسم، حتى لو سدد الشرط الجزائي البالغ 50 مليون جنيه.

وذكر أن مجلس إدارة المصري، متمسك بجميع اللاعبين، وعدم التفريط في أي لاعب في ظل أزمة إيقاف القيد.

يشار إلى أن أسيد الخضر مدير أعمال محمود وادي، أوضح في تصريحات صحافية سابقة, أن اللاعب سيرحل عن الفريق، فور فتح خطوط الطيران في مصر.

#محمود وادي

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