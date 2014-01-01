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شتاينتس يدعو لفرض إغلاق كامل على دولة الاحتلال لمدة 10 أيام للسيطرة على كورونا

الإثنين 13 يوليو 2020 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
شتاينتس يدعو لفرض إغلاق كامل على دولة الاحتلال لمدة 10 أيام للسيطرة على كورونا


القدس المحتلة / سما /

دعا يوفال شتاينتس وزير الطاقة الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إلى ضرورة فرض إغلاق كامل على دولة الاحتلال ولمدة 10 أيام، من أجل محاولة السيطرة على فيروس كورونا الذي انتشر بشكل واسع خلال الأيام والأسابيع الماضية.

وقال شتاينتس في مقابلة مع استديو موقع يديعوت أحرونوت، "إن مثل هذه الخطوة ستقلل نقل العدوى وستكون إسرائيل قادرة على استعادة نشاطها الاقتصادي بشكل أفضل بما في ذلك الرحلات الجوية التي تضررت بسببها إسرائيل اقتصاديًا بشكل كبير".

وأضاف "في بعض الأحيان يكون من الأفضل أن نجعل الأمور أكثر صعوبة"، محذرًا من استمرار الوضع الحالي وتزايد أعداد الإصابات.

واعترف الوزير الليكودي، بأنه تم رفع القيود بشكل مبكر وأنه كان يجب تأخير هذه الخطوات، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعترف بهذا الخطأ.

ورفض مدير مستشفى إيخيلوف البروفيسور روني جامزو، تصريحات شتاينتس، وقال "إنه لا يوجد سبب للقلق، وإسرائيل في أدنى معدل للوفيات في العالم وليس هناك حاجة لفقدان الأعصاب، للإغلاق".

#فيروس كورونا #اسرائيل

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