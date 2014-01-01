إصابة طفلة بمخيم جنين بفيروس كورونا

رام الله / سما /

أعلن مدير صحة جنين وسام صبيحات، تسجيل إصابة جديدة في مخيم جنين.

وأوضح صبيحات في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية أن الإصابة لطفلة (14 عامًا) وهي ابنة المصاب الأول، لافتًا إلى أنها أصيبت نتيجة مخالطتها لوالدها.

وأضاف للإذاعة أن الطفلة وضعت تحت المراقبة في حال لزم الأمر سيتم نقلها للرعاية الصحية في نابلس، إلى ذلك الوقت ستبقى مع والدها في الحجر الصحي، مشيرًا إلى أن الطفلة ظهرت عليها الحرارة وتبين لاحقًا إصابتها بفيروس كورونا.

وأكد وسام صبيحات أن جميع المخالطين مازالوا في الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.



