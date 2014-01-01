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تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في قلقيلية

الإثنين 13 يوليو 2020 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في قلقيلية


رام الله / سما /

اعلن اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية تسجيل اصابتين بفيروس كورونا بالمحافظة.

واشار في بيان صحفي، اليوم الاثنين، الى ان الاصابات أحدهما لطالب عائد من اوكرانيا من مدينة قلقيلية والاخرى لاحد الاطباء العاملين في مشفى الوكالة بمدينة قلقيلية، وهذه الاصابة جاءت نتيجة لمعالجته لأحد المرضى الذين اعلن عن اصابتهم يوم أمس، حيث ان الطبيب لم يكن يعلم ان المريض مصاب بالكورونا.

واضاف ان وزارة الصحة قامت بحصر الخريطة الوبائية للمصابين يوم امس، وتم سحب 83 عينة، ننتظر نتائجها.
واكد ان الطواقم الطبية قامت بتعقيم مستشفى الوكالة بعد اكتشاف الثلاث اصابات يوم أمس.

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