الكشف عن سر تراجع أداء ميسي

وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي إسباني، عن سبب تراجع أداء النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي، قائد برشلونة، وغيابه عن التهديف في المباريات الأخيرة، باستثناء ركلة الجزاء التي سجلها أمام أتلتيكو.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الأمر يعود إلى حالة الإرهاق التي يعاني منها اللاعب وحاجته إلى راحة، قبل استئناف مباريات دوري الأبطال، بسبب خوضه جميع المباريات منذ استئناف النشاط.

وسُئل كيكي سيتين، مدرب برشلونة، عقب مباراة بلد الوليد، أمس السبت، التي فاز بها فريقه 1-0، عما إذا كان ميسي بحاجة إلى الراحة، فأجاب: "بالطبع، لقد قلتها من قبل".

وأكد: "لم نسجل إلا هدفا واحدا، ولولا ذلك لكنا منحنا كثير من اللاعبين المزيد من الراحة".

وهز ميسي الشباك من ركلتي جزاء من مجموع 3 أهداف أحرزها لبرشلونة منذ استئناف الليجا.