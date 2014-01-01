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الحوثيون يعلنون عن قصف منشآت عسكرية بالعمق بالسعودي

الإثنين 13 يوليو 2020 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون عن قصف منشآت عسكرية بالعمق بالسعودي


وكالات

قال المتحدث العسكري باسم الحثويين، صباح اليوم الإثنين، إن "طائراتنا المسيرة قصفت عددًا من المنشآت العسكرية السعودية في جيزان ونجران وعسير وخميس مشيط وأبها".

واعتبرت القوات المسلحة التابعة للحوثيين أن "هذه العملية تأتي للرد على جرائم العدوان وآخرها جريمة حجة، والحصار المستمر وتزامنا مع ذكرى مجزرة تنومة".

وأعلن الحوثيون من خلال مؤتمر للإبلاغ عن "قصف معسكر تداوين بمأرب خلال اجتماع قادة عسكريين سعوديين ويمنيين أدى لمصرع وإصابة العشرات".

وذكر المتحدث باسم الحوثيين أن "العملية نُفذت بصواريخ باليستية عالية الدقة لم يعلن عنها بعد وبعدد كبير من الطائرات المسيرة".

وأضاف أن "العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية وسكن الطيارين ومنظومات الباتريوت بخميس مشيط".

وفي وقت باكرٍ من صباح اليوم الإثنين ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية قوله إن "التحالف اعترض ودمر صاروخين باليستيين وست طائرات مسيرة محملة بمتفجرات أطلقتها حركة الحوثي في اليمن باتجاه المملكة".

وكان التلفزيون الرسمي السعودي ذكر في وقت سابق من تموز/ يوليو أن "التحالف بدأ عملية عسكرية على الحركة المتحالفة مع إيران بعدما كثفت الحركة هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية".

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