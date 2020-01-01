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كلوب يكشف موعد رحيله عن ليفربول

الإثنين 13 يوليو 2020 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب يكشف موعد رحيله عن ليفربول


وكالات / سما /

في تصريحات جديدة للألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، ألمح مرة أخرى أنه سيتقاعد من التدريب، مشيراً إلى أنه لا يُخطط لتوقيع عقد آخر بعد رحيله عن أحمر الميرسيسايد.

وتتبقى أمام ليفربول 4 سنوات على نهاية عقد كلوب، لكن المدير الفني الألماني أشار أكثر من مرة إلى أنه لا يُخطط لتوقيع عقد آخر مع بطل الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة (ديلي ميرور) البريطانية: “سوف أبقى مع ليفربول حتى نهاية عقدي في عام 2024، بعدها سأعود إلى ألمانيا، سآخذ إجازة لمدة عام، وربما أعتزل التدريب”.

وأضاف: “ربما للمرة الأولى سأكون قادراً على فعل ما أريده، ما أريد القيام به، ربما تدريب نادٍ أو منتخب وطني، أو لا شيء على الإطلاق، ولكن في غضون 5 سنوات يمكن للعالم أن يبدو مختلفاً تماماً”.

ولطالما كان كلوب ملتزما دائماً بعقوده في ماينز وبوروسيا دورتموند، وقد وعد بالبقاء في ليفربول طوال 7 مواسم كاملة.

وتمكن المدرب الألماني من قيادة ليفربول إلى تحقيق دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، والدوري الإنجليزي.

#يورجن كلوب #ليفربول

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