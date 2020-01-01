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تطورات جديدة بشأن مستقبل كيليان مبابي

الإثنين 13 يوليو 2020 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطورات جديدة بشأن مستقبل كيليان مبابي


وكالات / سما /

تحوم العديد من الشكوك حول مستقبل كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، في ظل امتناع اللاعب الفرنسي عن تمديد عقده، وكذا ارتباطه بالرحيل إلى ريال مدريد خلال المستقبل القريب.

وتحركت إدارة باريس سان جيرمان بالفعل قبل عدة أشهر لتمديد تعاقد كيليان مبابي، ولكن هذا الأخير رفض الجلوس على طاولة المفاوضات مع فريقه، وهو ما يُؤكد رغبته في المغادرة خصوصاً وأن عقده ينتهي في 2022.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن كيليان مبابي يشعر بأهمية متزايدة في باريس سان جيرمان بعد رحيل تياجو سيلفا وإدينسون كافاني، إذ أصبح على نفس القدر من نيمار دا سيلفا، أغلى لاعب في العالم.

وأضافت: “في الواقع، لا يزال الفرنسي هو اللاعب الباريسي الذي يبيع معظم القمصان، ويتفوق على البرازيلي بشكل واضح، كما أن مبابي لا يزال جائعاً لتحقيق الألقاب الكبرى عكس نيمار الذي يبدو غير مبالٍ”.

ووصفت الصحيفة المذكورة، تجديد عقد مبابي بقولها “المجهول العظيم”، مؤكدة أن اللاعب يؤجل تمديد ارتباطه بالنادي الباريسي لأنه يريد رؤية أداء فريقه في دوري أبطال أوروبا.

ولا شك أن شهر أغسطس القادم سيكون حاسماً في مستقبل مبابي، حيث سيخوض فريقه منافسات دوري أبطال أوروبا، ولا شك أن تكرار الإحباط قد يسرع من رحيله.

#كيليان مبابي #باريس سان جيرمان #ريال مدريد

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