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حمدونة : " كورونا والسرطان " يهددان حياة الأسير أبو وعر

الإثنين 13 يوليو 2020 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة  اليوم الاثنين المؤسسات الانسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لانقاذ حياة الأسير المريض " كمال ابو وعر"46 عاماً من قباطية جنوب جنين ، في أعقاب إصابته بفيروس كورونا في ظل ضعف المناعة لاصابته بسرطان الحنجرة وعلاجه بالإشعاع ، ودعا المؤسسات الدولية  لإلزام سلطات الاحتلال للعمل وفق مواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولى الانسانى فيما يتعلق بحقوق الأسرى الأساسية والانسانية وخاصة في موضوع العناية والرعاية الصحية وتقديم العلاجات والمتابعة الطبية.

وحذر د. حمدونة من انتشار فيروس كورونا في ظل الجائحة التى طالت السجانين الاسرائيليين، ومن الاستهتار بحياتهم بلا اجراءات السلامة والوقاية ، وخطر العدوى ، ودعا  الجهات الرسمية والأهلية لبذل كافة الجهود لمساندة الأسرى والعمل على انقاذ حياتهم ، والتأكيد على حقهم بالحرية في ظل التخوفات الكبيرة والقلق من جانب الأهالى على أبناءهم ، والتعريف بحقوقهم الإنسانية ، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة) .

وأضاف د. حمدونة أن هنالك خطر كبير من فيروس كورونا على الأسرى في ظل الاكتظاظ ، مشيراً إلى معاناة أسرى السرطان في السجون كالأسرى " كمال أبو وعر " المصاب بالسرطان فى الحلق والحنجرة، والأسير "موفق عروق " المصاب بالسرطان في الكبد والمعدة، والأسير "فؤاد الشوبكي" المصاب بالسرطان في "البروتستاتا" والأسير "ياسر ربايعة" المصاب بالسرطان في الأمعاء، والأسير "فواز بعارة" المصاب بالسرطان قرب الإذن ، والأسير"معتصم رداد والأسير يسري المصري ومعتصم رداد ورشدي أبو مخ ومراد أبو معيلق " وغيرهم .

#رأفت حمدونة

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