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فحوصات الأسرى في "عيادة سجن الرملة" سلبية ونادي الأسير يطالب بلجنة محايدة

الإثنين 13 يوليو 2020 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فحوصات الأسرى في "عيادة سجن الرملة" سلبية ونادي الأسير يطالب بلجنة محايدة


رام الله / سما /

قال نادي الأسير، اليوم الإثنين، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت الأسرى، أن نتائج العينات، التي أخذت من الأسرى المرضى في سجن "عيادة الرملة"، "سلبية" أي غير مصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وطالب نادي الأسير في بيان صحفي، المؤسسات الحقوقية والإنسانية التي تعنى بالأسرى، بضرورة التدخل العاجل للإفراج عن كافة الأسرى المرضى، الذين يواجهون خطر وباء "كورونا" من السجانين وقوات القمع، كمصدر وحيد لنقل الفيروس إليهم، وبضرورة وجود لجنة طبية محايدة للإشراف على الوضع الصحي للأسرى في ظل انتشار الوباء.

ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأخذ دور أكثر فعالية، كجهة اختصاص، سيما فيما يتعلق بالإشراف على الفحوصات التي تجرى للأسرى.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد أعلنت أمس عن إصابة الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر، بفيروس "كورونا".

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال ومنذ شهر آذار/ مارس 2020، أعلنت عن إصابات عديدة بين سجانيها، كما وأعلنت عن حجر أسرى، وبدلاً من أن توفر الحد الأدنى من الإجراءات الوقائية، فرضت عليهم عزل إضافي، وحوّلت الوباء إلى أداة عقاب وتضييق على الأسرى.

يذكر أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال قرابة (700) أسير مريض، بينهم (300) أسير يعانون من أمراض مزمنة وبحاجة إلى رعاية صحية حثيثة.

#سجن الرملة #نادي الأسير

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