  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الضفة

الإثنين 13 يوليو 2020 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سبعة مواطنين من الضفة بينهم أسرى محررون.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين: رمزي جبرين الهيموني، ويزيد كريم ابو عيشة (24عاما)، بعد ان داهمت منزلي ذويهما في مدينة الخليل وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت امر وسعير وحلحول.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة أسرى محررين من بلدة عرابة، وهم: أحمد عدنان مرداوي، جعفر فوزي ابو صلاح، حسان رمزي ابو صلاح.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين اثنين، وهما: الأسير المحرر محمود كريم عياد من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ومصطفى كامل عايش في منطقة النفق ببيت جالا غرب بيت لحم، اثناء توجهه إلى مكان عمله في مدينة القدس.

وقالت مصادر أمنية، إن مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين، ولم يبلغ عن إصابات.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

اغتيال الاسير المحرر "جبر القيق"برصاص مجهولين في رفح

داخلية غزة تنشر صور قتلة الشهيد "القيق" برفح وتحذر من التستر عليهم

الشعبية: جريمة اغتيال " القيق" لن تمر دون عقاب وعائلة الصوفي تتحمل المسؤولية الوطنية والاخلاقية

ابو رحمة : من تساهل سابقا مع قتلة المناضلين شريك في جريمة اغتيال القيق

الداخلية بغزة تنفي ما نشر حول اعتقال عدة أشخاص ينتمون للمقاومة بتهمة التعامل مع الاحتلال

قدرات ترامب العقلية فاجأت الأطباء...!

بالفيديو- الحكومة: منع الحركة بين المحافظات لأسبوعين وإغلاق الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس 4 أيام

الأخبار الرئيسية

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: اعدام "الصوفي" في الانتفاضة الاولى تم بقرار وطني

غزة.. استشهاد مواطنة متأثرة بجراح أصيبت بها في عدوان 2014

7202012213837544

كشف تفاصيل جديدة عن قمة كامب ديفيد بين عرفات وباراك

الصحة: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لمواطنة 60 عامًا بالخليل

البيت الأبيض يضع شرطا جديدا لدعم مخطط الضم الإسرائيلي